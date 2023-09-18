Gül, "TTK norm kadroyla uyumlu şekilde çalışmalı"

Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, partisinin il başkanı Nejdet Sarı, ilçe başkan ve yöneticileriyle birlikte 18 Eylül 2023 tarihinde GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu hazır bulundu. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaretinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2000 işçi ve bir işçinin şehit olması ve altı işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan TTK Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen iş kazası ile ilgili bilgi aldı, taziyede bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Armutçuk kazası, TTK'ya işçi alımı ve kömür üretimi hakkında bilgi aktardı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül ise "Vefat eden madencimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Madencilerimizin kazancı helal kazançtır. İş kazası ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınması yönünde parti olarak çalışmalarımız var" dedi.

Gül şunları söyledi; "Zonguldak'ta taşkömürü işletmesinde çalışan binlerce kardeşimiz var. Bu coğrafyada yaşayan insanların birçoğu ailesini bu şekilde geçindiriyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğu maden ocaklarında çalışan insanların ailesini oluşturuyor. Bürokrasi maalesef uzun işliyor. TTK'ya 2000 işçi alımı 25 Eylül'de başlayacak. ve aradan geçen bu kadar zamandan sonra ancak şimdi hayat buluyor. Yeterince işçinin istihdam edilebilmesi noktasında norm kadroya uyulması gerektiğini, eksik olan istihdamın bir an önce tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Zaten işsizlik ülkemizin çok ciddi temel problemlerinden biri. Zonguldak'ın da en önemli sıkıntılardan bir tanesi işsizliktir. Bunun çözümü noktasında eğer bu alan varsa, norm kadro buna müsaitse hem iş kazalarımızın önlenmesi, hem iş güvenliğimizin zaafiyete uğramaması noktasında norm kadroya uyumlu şekilde çalışma yapılmasını destekliyoruz, bunu dile getiriyoruz. Bu ziyareti yapmamızın nedeni hem taziye ziyaretinde bulunmuş olalım, hem de bu sorunları bizler nasıl dile getirebiliriz, en üst perdeden Meclis'te veya bir takım görüşmelerimiz yapıldığı zaman Cumhurbaşkanımızla veya ilgili bakanlarımızla görüştüğümüzde çözüm önerisi noktasında sizlerin tavsiyesi ile bizlerden ne istersiniz bunları almak için bugün buradayız. Çözüme katkı sağlayabilme noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Sendikamızın Genel Başkanı TTK'ya 2000 işçi alımının şartlarını, ne şekilde alınacağını anlattı. Bu sayının daha da artarak bir an önce norm kadronun tamamlanması, az sayıda insana çok daha fazla, ciddi iş yükünün verilmemesi adına biz bu işlerin sahiplenicisi olan Sendikalarımızla görüş alışverişinde bulunmak, onların fikirlerini, çözüm önerilerini alıp yukarıya taşıma noktasında bir aracı olarak gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz." - ZONGULDAK