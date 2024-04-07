Greta Thunberg Hollanda'da gözaltına alındı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'nın Lahey kentinde fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen protestoda iki gözaltına alındı.

Hollanda'nın Lahey kentinde fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen protestolara İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Hollanda polisinin, ana yolu kapatmak isteyen eylemcileri engellemesinin üzerine protesto çatışmaya dönüştü. Eylemcilerle birlikte Lahey'e giden A12 otoyolunu kapatmaya çalışan 21 yaşındaki Thunberg, diğer göstericilerle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Kısa bir süre sonra serbest bırakılan Thunberg'in özgürlüğü kısa sürdü. İsveçli aktivist, eylemcilerin yanına dönerek bu kez de tren istasyonuna giden yolun kapatılması protestosuna katıldı. Bir kez daha gözaltına alınan Greta Thunberg, polis aracına bindirildi. Birkaç saat gözaltında tutulan aktivist, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Thunberg, ikinci kez gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, dünyanın varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle eylemlere katıldığını söyleyerek, "Gezegensel bir acil durumla karşı karşıyayız ve bir şeyler yapabilecekken kenarda durup insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını kaybetmesini, iklim mültecisi olmasını izlemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada, gösterilerde 412 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - LAHEY