Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Greta Thunberg Hollanda'da gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'nın Lahey kentinde fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen protestoda iki gözaltına alındı.

Hollanda'nın Lahey kentinde fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen protestolara İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Hollanda polisinin, ana yolu kapatmak isteyen eylemcileri engellemesinin üzerine protesto çatışmaya dönüştü. Eylemcilerle birlikte Lahey'e giden A12 otoyolunu kapatmaya çalışan 21 yaşındaki Thunberg, diğer göstericilerle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Kısa bir süre sonra serbest bırakılan Thunberg'in özgürlüğü kısa sürdü. İsveçli aktivist, eylemcilerin yanına dönerek bu kez de tren istasyonuna giden yolun kapatılması protestosuna katıldı. Bir kez daha gözaltına alınan Greta Thunberg, polis aracına bindirildi. Birkaç saat gözaltında tutulan aktivist, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Thunberg, ikinci kez gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, dünyanın varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle eylemlere katıldığını söyleyerek, "Gezegensel bir acil durumla karşı karşıyayız ve bir şeyler yapabilecekken kenarda durup insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını kaybetmesini, iklim mültecisi olmasını izlemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada, gösterilerde 412 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Greta Thunberg Hollanda Çevre Gözaltı Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title