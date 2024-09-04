Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı Grand İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı. Otelin bulunduğu alanda 3. kez karot örneği alınmaya başlandı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel'le ilgili davada mahkeme heyeti huzurunda olay yerinde keşif yaparak, bilir kişinin talebi üzerine 3. kez karot örneği alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsias Otel enkazından alınan karot örnekleri Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderilmişti. Bu sonuçlara itiraz edilmesi üzerine Gazi Üniversitesi'ne karot örnekleri gönderilmişti.

Davanın 3. Duruşmasında mahkeme heyeti yeniden karot örneği alınarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine gönderilmesini karar verdi.

Üniversiteden bilir kişi, mahkeme heyeti, KKTC Dışişleri Gaziantep Temsilcisi Hakkı Emre Yunt, KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, sanık ve müşteki avukatları, KKTC Barosu, Şampiyon Melekler Derneği'nden temsilcilerin de gözleminde otelin bulunduğu yerde karot örneği alınmaya çalışıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Baro Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, "12 Haziran 2024 tarihindeki duruşmada, Gazi Üniversitesinden gelen raporlara taraflarca yapılan itirazlar dikkate alan mahkeme dosyanın tekrar bilir kişiye havalesini ve başka bir bilirkişi heyetinin dosya ile ilgili çalışma yapmasına karar vermişti. Akabinde de 12 Haziran sonrasında da bu bilir kişi heyeti 9 Eylül Üniversitesi ağırlıklı hocalardan teşkil etmişti. Bilirkişi heyetinin kendisinin burada bir keşif yapma ve alınabilecek kalıntı var ise karot alma yönünde bir talebi oldu. Bu talebin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak bu gün sanık avukatları, müdahil avukatları, mahkeme heyeti, savcılık burada olacak. Gördüğünüz gibi iş makinaları burada, eğer karot alınmasına imkan sağlayacak değerlendirme yapılmasına imkan sağlayacak kalıntı bulunursa bu örnekler alınıp üzerinde çalışılacak" diye konuştu.

Davanın 4. Duruşması 22 Ekim 2024 tarihinde görülecek. - ADIYAMAN