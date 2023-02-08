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Göztepe'nin yardım tırları yola çıktı

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Göztepe'nin yardım tırları yola çıktı Göztepe, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 5 otobüs yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaşmak üzere İzmir'den yola çıktı.

Göztepe'nin yardım tırları yola çıktı

İZMİR - Göztepe, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 5 otobüs yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaşmak üzere İzmir'den yola çıktı.

Türkiye, tarihinin en büyük ve yıkıcı deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Göztepe Kulübü yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından vatandaşalar, Göztepe Gürsel Aksal Stadı'na akın ederek yardım malzemelerini görevlilere teslim etti. Toplanan mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemeleri 500 gönüllü taraftarın katkısıyla, otobüslere yüklendi. 5 otobüs yardım malzemesi deprem bölgesine ulaşmak üzere gece saatlerinde İzmir'den yola çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - Yerel

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