Gözpınar'da şehitler için anma töreni düzenlenecek
Aydın'ın Efeler ilçesi Gözpınar Mahallesi'nde düzenlenecek olan tören ile şehitler anılacak.

Yunan askerleri tarafından 44 kişinin elleri yağlı urgan ile bağlanıp kurşuna dizilerek şehit edilen mevkiindeki Gözpınar Şehitliği'nde 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00'da anma töreni gerçekleştirilecek. Şehitler dualarla ve saygı duruşuyla yad edilecek. Her yıl düzenlenen bu törenle hem şehitler anılırken hem de genç nesillere vatan sevgisi ve milli bilinç aşılandığını belirten Gözpınar Muhtarlığı geleneksel hale gelen anma törenine herkesi davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
