Şavşatlı Yurttaş, Toplatma Kararı Bulunmayan Kitaplarına El Konulmasına Tepki Gösterdi

Artvin'in Şavşat ilçesinde gözaltına alınan Murat Tokdemir, toplatma kararı olmadan el konulan kitaplarının geri verilmemesini eleştirdi. Uzun yıllar önce basılmış eserler hakkında yapılan incelemeleri 'enteresan' bulduğunu dile getirdi.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Şavşatlı Murat Tokdemir, gözaltına alınırken herhangi bir toplatma kararı bulunmayan kitaplarına el konulduğunu bildirerek,  "Toplatma kararı olmayan; belki 10 yıl, belki 30 yıl önce basılmış, hatta baskısı tükenmiş bazı kitaplar hakkında bugün hala inceleme yapılması çok enteresan bir durum" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan Murat Tokdemir, şubat ayında bir seyahat esnasında gözaltına alındı. Yaklaşık bir buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Tokdemir, gözaltına alınırken kitaplarına ve bilgisayarına el konuldu. Aramalar sırasında el konulan bilgisayarının arızalı biçimde teslim edildiğini belirten Tokdemir, aradan aylar geçmesine rağmen kitaplarının ise iade edilmediğini anlattı.

Tokdemir şunları söyledi:

"Bu yıl şubat ayında seyahat esnasındayken aracım durduruldu. Gözaltı işlemi yapıldı. Arabada, daha sonra evimde ve iş yerimde aramalar yapılarak kitaplarıma ve bilgisayarlarıma el konuldu. Akabinde tutuklandım ve 5 Mart'a kadar içeride tutuldum. Çok sayıda kitabıma el konuldu. Geçtiğimiz hafta laptopum bozuk şekilde teslim edildi. Tabletim teslim edildi ancak bu aramalarda el konulan kitap ve dergilerim hala verilmedi. El konulanlar arasında romanlar, klasik romanlar, şiir kitapları vardı. Nazım Hikmet'ten, Hasan Hüseyin'den, Adnan Yücel'den, Yaşar Kemal'in romanlarından ve dünya klasiklerinden eserler bulunuyordu. Bunlara el konuldu.

"Baskısı tükenmiş bazı kitaplar hakkında bugün hala inceleme yapılması çok enteresan"

Avukatlarım aracılığıyla ulaşabildiğim bilgiye göre dergi ve kitaplar hakkında herhangi bir toplatma kararı yok. Buna rağmen tahkikatın hala devam etmesi, toplatma kararı olmayan; belki 10 yıl, belki 30 yıl önce basılmış, hatta baskısı tükenmiş bazı kitaplar hakkında bugün hala inceleme yapılması çok enteresan bir durumdur. Mahkeme süreci henüz devam ediyor. Memleketin tamamında uyduruk gerekçelerle, düzmece delillerle; Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a kadar birçok muhalifin, milletvekilinin, gazetecinin ve aktivistin tutuklu olduğunu düşündüğümüzde, bunun aslında aynı merkezden servis edilen bir süreç olduğu görülüyor. Toplumda sesini çıkaran, karşı koyan, alternatif bir yaşam savunan herkesin karşılaştığı bir durum gibi duruyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
