Görme engellilerle empati köprüsü kuruldu

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Borsa İstanbul Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Bafra Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Borsa İstanbul Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Bafra Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Müdür Yardımcısı Sefer Coşkun ve Öğretmen Sedef Köroğlu eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamı ve karşılaştıkları güçlükler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette dernek üyeleri, kendi yaşam hikayelerini anlatarak görme engellilerin sosyal hayatta nasıl bağımsız hareket edebildiğini aktardı. Öğrencilere braille (kabartma) alfabesi ile beyaz bastonun kullanımını içeren bağımsız hareket eğitimi verildi. Bastonla yürüyen öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, görme engellilerin toplumda herkes gibi bağımsız bireyler olduğunu vurgulayarak, "Görmemek bir eksiklik değildir, sadece bir farklılıktır. Engelleri kaldırırsak, görme engelli bireylerin tek başına birçok işi yapabildiğini görürüz" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Sefer Coşkun ise farkındalığın küçük yaşta kazandırılması gerektiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar toplumun ortak sorunudur. Bu bilinci öğrencilere erken yaşta kazandırmak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, öğrenciler ile görme engelli bireyler arasında empati ve farkındalık oluşturan öğretici bir buluşma olarak tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
