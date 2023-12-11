Görme Engelli Vatandaş Parkta Oturma Alanı İstiyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan görme engelli vatandaş kendisine verilen sözün yerine getirilmesini istiyor.

Osmancık Yeni Mahalle'de yaşayan 50 yaşındaki doğuştan görme engelli Şaban Aksoy, evinin yakınında bulunan parka kamelya konulmasını istedi.

Şaban Aksoy, görme engelli vatandaşların yalnız dolaşmasına uygun olmasa da erişebildiği kadar parklarda dolaşmak, arkadaşları ile oturmak, sohbet etmek istiyor.

Görme engelli Aksoy'un evine en yakın Alparslan Türkeş parkı bulunuyor. Parkı cadde ikiye ayırıyor. Parkın oturma donatılarının olduğu kısım ise yolun karşı tarafında kalıyor. Oraya gidebilmek ise mevcut haliyle pek mümkün olmuyor. Parkın evine yakın kısmında oturabileceği bir yer bulunmayan Şaban Aksoy'da çareyi beton zemine serdiği karton kağıtların üstüne oturmakta buldu.

'Belediye başkanından masayı getirmesini istiyorum'

Görme engelli Şaban Aksoy, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e seslenerek; "Parkın oturma alanlarının olduğu yere kendi başıma geçemiyorum. Bir arkadaş, komşu yardım ederse geçebiliyorum. Bundan dolayı parkın evimize yakın tarafında oturma alanı olsun istedim. Bunun için Belediye Fen İşlerinden talep de bulunduk. Bir oturma alanı oluşturuldu. Bir şikayet üzerine Belediye başkanı da masaları zabıta göndererek kaldırttı. Bizde paletlerden oturak yaptık. Onlarda görüntüyü bozuyor diye yine zabıtayı göndererek aldırtmış. Şu an beton üzerine serdiğimiz kağıtların üzerinde oturuyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Belediye Başkanını ziyaret ettim. Bana, bir hafta sonra geleceğim dedi fakat 1 ay oldu hala gelmedi. Belediye başkanından masayı getirmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM