Görme engelli birey deneyimlerini mizahla anlattı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, görme engelli Savaş Saygılı, yaşam deneyimlerini ve karşılaştığı zorlukları öğrencilerle paylaşarak farkındalık oluşturdu. Etkinlikte empati kültürünün önemi vurgulandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinlikte, görme engelli Savaş Saygılı, yaşam deneyimlerini ve karşılaştığı zorlukları öğrencilerle paylaştı.

"Körüm ama Nankör Değilim" başlıklı etkinlikte, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Savaş Saygılı öğrencilerle bir araya geldi. Görme engellilerin günlük yaşam deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları anlatan Saygılı, mizahi unsurlarla süslediği konuşmasında farkındalık mesajları verdi.

Program sonunda Saygılı'ya teşekkür belgesi takdim eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı, engellilik konusunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, empati kültürünün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Atalı, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Bu nedenle toplumsal duyarlılığı artırmak, empati kurmak ve farkındalık geliştirmek hem bireysel hem de kurumsal bir görevdir. Savaş Bey'in paylaşımları bu bilincin güçlenmesine değerli katkılar sundu. Kazandırdığı perspektif için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
