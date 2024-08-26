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Görme engelli kadın ve kızı ev sahibiyle yaşadıkları sorun nedeniyle çaresiz

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Antalya'da yaşayan yüzde 90 görme engelli Sermin Aslan ve kızı, ev sahibiyle yaşadıkları kira sorunu nedeniyle sokakta kalmak tehlikesiyle karşı karşıya. Bir hayırseverin yardımıyla bir süre önce kira ödenen Aslan, sözleşmenin bitmesiyle yeniden çaresizlik yaşamaya başladı. Ev sahibinin sürekli rahatsız ettiğini belirten Aslan, yardım beklediğini söyledi.

Antalya'da ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu nedeniyle 14 yaşındaki kızıyla birlikte sokakta kalmak üzereyken, hayırsever bir vatandaşın 1 yıllık kirasını ödemesiyle yüzü gülen yüzde 90 görme engelli Sermin Aslan (48), kira sözleşmesinin bitmesiyle birlikte tekrar çaresizliğe kapıldı. Ev sahibinin tekrar evinden çıkması için kapısına geldiğini söylen Aslan, "Çocuğumla sokakta kalmak istemiyorum" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve yüzde 90 görme engeli raporu bulunan Sermin Aslan, bu yıl liseye başlayacak kızıyla sokakta kalma tedirginliği yaşıyor. 2016 yılında eşinden ayrıldıktan sonra bir apartmanın giriş katına yerleşen Aslan ailesine, annenin aldığı engelli maaşı yetmiyor. Sermin Aslan'ın, geçen sene İhlas Haber Ajansı aracılığıyla sesini duyurmasının ardından bir hayırsever anne ve kızın oturduğu evin bir yıllık kira ücretini üstlenmişti. Haziran ayında sözleşmesi biten anne kız yine evden çıkarılma korkusuyla baş başa kaldı.

"Çocuğumun okul ihtiyaçlarını alamıyorum"

Ev sahibinin her gün kapıyı çalarak kendilerini rahatsız ettiğini savunan Sermin Aslan, "Yüzde 90 görme engelli raporum var, işim yok. 5 bin TL engelli maaşımla geçinmeye çalışıyorum, oturduğum ev kira. Mayıs ayından beri ev sahibim beni rahatsız ediyor, "Evimden çıkın" diyor. Ev aradık, bulamadık. 5 bin TL'ye kirada oturuyorum, ev sahibi 7 bin TL kira istiyor. Geçtiğimiz sene kira yardımımızı hayırsever biri üstlendi, sözleşmemiz Haziran ayında bitti. Zor durumdayız, 14 yaşında bir kızım var. Bu sene liseye başlayacak, çocuğumun okul ihtiyaçlarını alamıyorum. Buradan hayırsever vatandaşlara sesleniyorum, Allah rızası için bize el uzatsınlar, yardımcı olsunlar" diye konuştu.

"Ev sahibi "Sen çıksan ben burayı 10'a 15'e veririm" diyor"

Kızının bu yıl liseye başlayacağını belirten Aslan, çaresizliğini ise şu şekilde ifade etti: "Kira konusunda bize yardımcı olmalarını istiyorum. Okullar başlıyor, çocuğumun okul ihtiyaçları, ulaşımı var ve okul çok uzak. 7 senedir bu evde oturuyorum, 8'inci seneye girdik. Ev sahibi "Sen çıksan ben burayı 10'a 15'e veririm" diyor. Her gün geliyor, beni rahatsız ediyor. Dün geldi, zile bastı açmadım. Üzülüyorum, çaresizim, gidecek yerim yok. Sahip çıkacak kimim kimsem yok. Çocuğumla sokakta kalmak istemiyorum. Eşimden 2016 yılında ayrıldım. Arayıp sormuyor, çocuğun bir ihtiyacı var mı demiyor. Tek başıma yetmeye yetişmeye çalışıyorum, yetişemiyorum. Evde paketleme işi verirlerse yapabilirim. Hayırsever vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyorum". - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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