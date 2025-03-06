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Görme Engelli Hafız, Ramazan'da Mukabele Geleneğini Sürdürüyor

Görme Engelli Hafız, Ramazan'da Mukabele Geleneğini Sürdürüyor
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Kahramanmaraş'ta 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında, görme engelli hafız Celal Gök, Abdülhamit Han Camisi'nde mukabele geleneğini 10 yıldır sürdürüyor. Cami, manevi atmosferiyle dikkat çekerken, bu geleneğin devam etmesi için tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Kahramanmaraş'ta 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı nedeniyle görme engelli hafız, Abdülhamit Han Camisinde mukabele geleneğini 10 yıldır sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta yapımı 2011 yılında tamamlanan ve 10 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamid Han Camii, Ramazan ayında manevi atmosferiyle dikkat çekiyor. Cami, açıldığı günden bu yana her yıl olduğu gibi bu Ramazan da mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor. Görme engelli hafız Celal Gök, cami de düzenlenen mukabele programında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriyor. Yıllardır süregelen bu gelenek, cami cemaatine manevi bir huzur yaşatırken, görme engelli hafızın azmi ve güçlü hafızası büyük takdir topluyor. Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğinin devam edeceğini belirten cami görevlileri, tüm vatandaşları bu manevi atmosfere davet etti.

Cami ile ilgili bilgiler veren imam hatip Ali Sarıkaya, "Elhamdülillah Ramazan'ı dolu dolu yaşamaya gayret ediyoruz. Hocam heyecan ile her yıl gelir camimize mukabelemizi okur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görme engelli hafız Celal Gök ise "Herkesten Allah razı olsun bu mukabele bizler için büyük bir nimettir. İnşallah bizlere bir nur ve şefaatçi olur ve Allah bizleri bu vesile ile affeder inşallah. Mukabeleyi okumaktan zevk alırım. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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