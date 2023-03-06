Görevi başında hayatını kaybeden uzman çavuşa veda

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Jandarma Bölük Komutanlığında görev yapan Kıdemli Uzman Çavuş Mesut Uçar görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Vefat eden Uçar'ın cenazesi ilçedeki kapalı pazarda askeri tören ve kılınan cenaze namazından sonrası memleketi olan Konya' ya gönderildi. Cenazeye Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar Kaymakam Vekili aynı zamanda Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tören boyunca acılı ailenin yanında olarak, "Bugün görevi başında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan kahraman jandarmamız Uzman Çavuş Mesut Uçar'ı görev yaptığı İnhisar ilçemizde, dualarla uğurladık. Rabbim, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK