Kaymakam Mücahit Ünal'dan Şehit ve Gazi Yakınlarına İlk Ziyaret

Bilecik'in İnhisar ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Mücahit Ünal, ilk resmi ziyaretini gazi ve şehit yakınına gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında şehit yakını ve gazinin hal ve hatırını soran Kaymakam Ünal, taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Kaymakam Ünal, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve fedakarlıklarıyla gurur duyduğumuz gazilerimiz, devletimiz ve milletimiz nezdinde her zaman en özel yere sahiptir. Kapımız da gönlümüz de kendilerine daima açıktır" dedi. Ünal, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasına sahip çıkmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini dile getirdi. - BİLECİK