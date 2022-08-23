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Görev yerleri değişen personele veda programı

Yerel Haberler

Görev yerleri değişen personele veda programı

Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.

Vali Çelik, Kütahya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil İbrahim Ertekin Mehmet Soylu Altıntaş Kütahya Yerel Haberler

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