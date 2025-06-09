Gördes Jandarmasından şehit yakınlarına bayram ziyareti

Gördes Jandarmasından şehit yakınlarına bayram ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin ve mesai arkadaşları, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin ve mesai arkadaşları, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde, şehit yakınlarının bayramını kutlayan jandarma ekipleri, vatan uğruna can veren kahramanların ailelerine devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirdi. Şehit aileleri ziyaret edilirken şehitlerin mezarları da ziyaret edilerek dualar okundu.

"Şehitlerimizin emanetleri bizlere kutsaldır"

Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emanetleri bizler için kutsaldır. Bayramlarda ve her fırsatta şehit ailelerimizin yanında olmak, onların dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak bizim en önemli görevimizdir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu değerli emanetlere her zaman sahip çıkacağız." dedi.

Şehit aileleri, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
ABD'de göstericiler, alt geçitte sıkıştırdıkları polislere saldırdı

Göstericiler, köprü altında sıkıştırdıkları polisleri gafil avladı
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.