Gördes Jandarmasından şehit yakınlarına bayram ziyareti

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin ve mesai arkadaşları, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde, şehit yakınlarının bayramını kutlayan jandarma ekipleri, vatan uğruna can veren kahramanların ailelerine devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirdi. Şehit aileleri ziyaret edilirken şehitlerin mezarları da ziyaret edilerek dualar okundu.

"Şehitlerimizin emanetleri bizlere kutsaldır"

Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emanetleri bizler için kutsaldır. Bayramlarda ve her fırsatta şehit ailelerimizin yanında olmak, onların dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak bizim en önemli görevimizdir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu değerli emanetlere her zaman sahip çıkacağız." dedi.

Şehit aileleri, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA