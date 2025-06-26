Gönüllü Öğretmenler Okul Bahçesini Renklendirdi

Gönüllü Öğretmenler Okul Bahçesini Renklendirdi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda gönüllü öğretmenler, okul bahçesinin giriş kapısını ve bordürlerini boyayarak güzel bir görünüm kazandırdı. Okul müdürü Pelin Solak, katkıda bulunan öğretmenlere teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda gönüllü öğretmenler okul bahçesinin giriş kapısını ve bahçedeki bordürleri boyadı.

Okulların tatil olmasının ardından Atatürk İlkokulunda müdür, müdür yardımcısı ve bir gurup gönüllü öğretmen seminer haftasında arta kalan zamanlarda ellerine fırça alarak okul bahçesinin giriş kapısını ve bahçedeki bordürleri boyadılar.

Boya çalışmasının ardından okul bahçesinin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, katkıda bulunan öğretmenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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