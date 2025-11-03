Haberler

Gönüllü Gençlerden Down Sendromlu Kardeşlere Sürpriz Doğum Günü
Güncelleme:
Erzincan'da üniversite öğrencisi gönüllü bir ekip, down sendromlu Sümeyra ve Ahmet Demir için özel bir doğum günü kutlaması düzenledi. Etkinlikte Sümeyra'nın umre hayali ön plana çıkarken, mutluluk dolu anlar yaşandı.

Erzincan'da gönüllü gençler, down sendromlu kardeşler Sümeyra ve Ahmet Demir için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kardeşlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, Sümeyra'nın umreye gitme hayali etkinliğe anlam kattı.

Üniversite öğrencilerinin de yer aldığı gönüllü ekip, kardeşler için özel bir konsept hazırlayarak evi süsledi, doğum günü pastası ve hediyelerle unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi.

Hazırlıkların ardından sürprizle karşılaşan Sümeyra ve Ahmet Demir büyük bir mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen kardeşler, duygusal anlar yaşarken, Sümeyra yaptığı konuşmada, "Doğum günümü kutlayan bütün abilerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ben de ileride Kur'an hocası olmak istiyorum, imam hatipte okumayı çok arzuluyorum," dedi.

Etkinliği organize eden gönüllülerden Ayşe Seçkin Kevser, "Sümeyra'nın doğum gününü öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Kabe'ye gitme hayalini duyunca, hediyelerimizi bu temada hazırladık. İnşallah bir gün birlikte orada olmayı da nasip eder," ifadelerini kullandı.

Kardeşlerin babası Sebahattin Demir ise, "Canım kızım Sümeyra'nın doğum gününü kutlayan gençlerden Allah razı olsun. Kızımın en büyük isteği umreye gitmek, inşallah bu dileği de gerçekleşir," dedi.

Etkinliğe katılan gönüllü öğrenciler, Sümeyra ve Ahmet'in mutluluğuna ortak olurken, iki kardeşin yüzlerindeki tebessüm günün en anlamlı karesi oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
