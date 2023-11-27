Gönüllü gençler, köy okullarına kitap desteği sağlıyor

Malatya'da bir grup genç aralarında kurdukları 'Mavi Umutlar' ekibi ile depremden etkilenen köy okullarında okuyan öğrenciler için kitap desteği sağladı.

Malatya'da bir grup genç aralarında kurdukları 'Mavi Umutlar' ekibi ile depremden etkilenen köy okullarında okuyan öğrenciler için kitap desteği sağladı.

Gönüllü Gençler Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesindeki Şehit Mikail Yaşa İlk Okulu'nu ziyaret ederek burada eğitim gören çocuklara kitap desteği sundu. Burada çocuklarla da yakından ilgilenen gençler, palyaço gösterisi eşliğinde boyama kitapları, hikaye kitapları ve balon dağıttı.

Etkinlikte eğlenen çocuklar kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür ederken, etkinlik oynanan oyunlarla son buldu. - MALATYA