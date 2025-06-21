Gönen'de YKS'ye geç kalan öğrenci polis ekipleriyle sınav salonuna yetiştirildi

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Gönen'de YKS'ye geç kalan öğrenci polis ekipleriyle sınav salonuna yetiştirildi Balıkesir'in Gönen ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerinin desteğiyle son dakikada sınav merkezine ulaştırıldı.

Gönen'de YKS'ye geç kalan öğrenci polis ekipleriyle sınav salonuna yetiştirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerinin desteğiyle son dakikada sınav merkezine ulaştırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek üzere yola çıkan bir öğrenci, sınava geç kalınca devreye polis ekipleri girdi.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala geciktiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir motosikletli ekip ve bir devriye aracı hızla harekete geçti.

Ekipler, öğrenciyi son 2 dakika kala sınav merkezine yetiştirerek sınava girmesini sağladı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesi takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Yerel
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