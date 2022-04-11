Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen Belediyesi tarafından hafta sonu Yıldız Meydanında düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Sohbeti Programının bu haftaki konuğu Dr Senai Demirci oldu. Ayrıca Gönenli çocuklar için tiyatro ve pandomi gösterileri yapıldı.

Gönen'de Yıldız meydanında yüzlerce vatandaşa Dr Senai Demirci, Ramazan kültürü ve orucun anlamıyla ilgili bir sohbet gerçekleştirdi. Gönen'de Ramazan ayı nedeni ile hazırlanan çeşitli etkinlikler; Sohbet programları, Semazen gösterileri, ilizyonist gösteriler, oyunlar, yarışmalar ile Ramazan ayının maneviyatı, neşesi ve güzellikleri doyasıya yaşatılıyor. Etkinliği izleyen vatandaşların memnuniyet açıklamaları ve çocukların doyasıya eğlenmesi vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu. - BALIKESİR