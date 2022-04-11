Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen Belediyesi tarafından hafta sonu Yıldız Meydanında düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Sohbeti Programının bu haftaki konuğu Dr Senai Demirci oldu.

Gönen Belediyesi tarafından hafta sonu Yıldız Meydanında düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Sohbeti Programının bu haftaki konuğu Dr Senai Demirci oldu. Ayrıca Gönenli çocuklar için tiyatro ve pandomi gösterileri yapıldı.

Gönen'de Yıldız meydanında yüzlerce vatandaşa Dr Senai Demirci, Ramazan kültürü ve orucun anlamıyla ilgili bir sohbet gerçekleştirdi. Gönen'de Ramazan ayı nedeni ile hazırlanan çeşitli etkinlikler; Sohbet programları, Semazen gösterileri, ilizyonist gösteriler, oyunlar, yarışmalar ile Ramazan ayının maneviyatı, neşesi ve güzellikleri doyasıya yaşatılıyor. Etkinliği izleyen vatandaşların memnuniyet açıklamaları ve çocukların doyasıya eğlenmesi vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu. - BALIKESİR

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title