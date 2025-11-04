Haberler

Gömeç'te Kıbrıs gazisine vefa ziyareti
Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik vefa ziyaretleri devam ediyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik vefa ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Kıbrıs Gazisi Mehmet Babalık, ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edildi.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir başkanlığındaki heyet, ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Babalık'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Kaymakam Mahir'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri eşlik etti. Vatan uğruna gösterdiği kahramanlıktan dolayı Gazi Mehmet Babalık'a minnet ve şükranlarını sunan heyet, kendisiyle bir süre sohbet ederek sağlık durumu ve talepleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Mehmet Nesip Mahir yaptığı açıklamada, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için en büyük fedakarlığı yapmışlardır. Onlara duyduğumuz minneti ve vefayı göstermek en temel görevimizdir. Kapımız her zaman kendilerine açıktır," ifadelerini kullandı. Gazi Mehmet Babalık ve ailesi de bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
