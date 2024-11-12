Gölpazarı'nın Yeni Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'tan Vali Aygöl'e Ziyaret
Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Vali Aygöl, Kılıç'a yeni görevinde başarılar diledi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, göreve başlamasının ardından il ziyaretini Valisi Şefik Aygöl'e yaptı.
Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Karabük Valiliği Kaymakam adaylığından Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başlamıştı. Kaymakam Kılıç göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, yeni görevinde Kaymakam Kılıç'a başarılar diledi. - BİLECİK