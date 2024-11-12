Üye Girişi
Haberler

Gölpazarı'nın Yeni Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'tan Vali Aygöl'e Ziyaret

Gölpazarı'nın Yeni Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'tan Vali Aygöl'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Vali Aygöl, Kılıç'a yeni görevinde başarılar diledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, göreve başlamasının ardından il ziyaretini Valisi Şefik Aygöl'e yaptı.

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Karabük Valiliği Kaymakam adaylığından Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başlamıştı. Kaymakam Kılıç göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, yeni görevinde Kaymakam Kılıç'a başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep

 AK Parti kurmaylarına göre Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin tek bir yolu var

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

 Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması

Trump'ın bakan yapmayı düşündüğü isimden skandal Hamas çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu! İbrahim Yılmaz tutuklandı mı, suçu ne? İbrahim Yılmaz neden tutuklandı? İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama! Turnike programı yayından kaldırıldı mı? Mehmet Ali Erbil Turnike neden yok, kalktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.