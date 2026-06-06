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Bu kafede her şey nostaljik

Bu kafede her şey nostaljik
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Nostalji Kafe, nostaljik dekorasyonuyla protokol üyeleri ve vatandaşlardan tam not aldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılan bir kafede her şey nostaljik oluşu büyük beğeni topluyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Nostalji Kafe açışına Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kurum amirleri ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini keserek kafenin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Odabaşı, yürütülen faaliyetlerin ve bu tür sosyal alanların ilçedeki kültürel birlikteliğe katkı sağladığını belirtti.

Açılış töreninin ardından kafeyi gezerek incelemelerde bulunan protokol üyeleri her şey nostaljik oluşunun ayrı bir güzellik kattığı söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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