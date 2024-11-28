Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır

Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Gölpazarı'nda Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleşti

Gölpazarı'nda Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, kış mevsiminde olumsuz hava şartlarıyla mücadele için alınacak tedbirler görüşüldü. Kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte yapılan değerlendirmede, kış koşulları ve risk bölgeleri hakkında bilgi verildi.

Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' gerçekleşti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla mücadelede edilmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü 'Kış Tedbirleri' toplantısı Kaymakam Feyza Nur Kılıç başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Kılıç, "Kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile emniyet ve jandarma müdürlükleri tarafından ilçe genelinde yaşanan kış koşulları ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda yaşanabilecek olumsuz hava koşulları için yapılacak çalışmalar ile güzergahların durumu ve risk bölgeleri hakkında sunum yapıldı. Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması araçların kış şartlarına uygun bir şekilde trafiğe çıkmaları ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüştük" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bitirdiği transferi canlı yayında açıkladılar
img

Nusret merakı meclis üyesinin başını yaktı
img

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

29 Kasım TV Yayın Akışı Halis Serbest şu an nerede? Halis Serbest kaç yaşında, nereli? Sarıkamış Kayak Merkezi hakkında bilgilere ulaşın 29 Kasım 2024'te Televizyonda Yayınlanacak Programlar Bergen'i kim öldürdü? Halis Serbest kimdir? Sarıkamış Kayak Merkezi nerede, pist uzunluğu kaç km? Sarıkamış Kayak Merkezi ne zaman açılıyor? 28 Kasım TV Yayın Akışı 28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.