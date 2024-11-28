Gölpazarı'nda Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleşti

Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' gerçekleşti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla mücadelede edilmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü 'Kış Tedbirleri' toplantısı Kaymakam Feyza Nur Kılıç başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Kılıç, "Kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile emniyet ve jandarma müdürlükleri tarafından ilçe genelinde yaşanan kış koşulları ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda yaşanabilecek olumsuz hava koşulları için yapılacak çalışmalar ile güzergahların durumu ve risk bölgeleri hakkında sunum yapıldı. Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması araçların kış şartlarına uygun bir şekilde trafiğe çıkmaları ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüştük" dedi. - BİLECİK