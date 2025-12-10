Dünya İnsan Hakları Günü'nde öğrencilerden farkındalık etkinliği

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde öğrenciler için Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile farkındalık etkinliği düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesindeki etkinlikte öğrenciler, insan hakları konusunda resimler çizerek duygu ve düşüncelerini sanat çalışmalarıyla ifade etti. Ayrıca kütüphane içerisinde hazırlanan insan hakları konulu kitap sergisi öğrenciler tarafından incelenerek temel hak ve özgürlükler hakkında bilinç kazanmalarına katkı sağlandı.

Etkinliğe katılan Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, çocukların ve gençlerin insan hakları konusunda farkındalık kazanmasının önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize insan hakları bilincinin kazandırılmasına katkı sunan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK