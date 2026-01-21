Bilecik'te bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu'nda yapıldı. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında; Cumhuriyet Başsavcısı Şeref Can Çelik ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Gölpazarı'nda 2025 yılı içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından sunumlar eşliğinde ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler de masaya yatırıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Özellikle çocuklar ve gençleri korumaya yönelik önleyici çalışmaların artırılması büyük önem taşımaktadır. Denetim, farkındalık ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Bağımlılıkla mücadele, süreklilik gerektiren toplumsal bir sorumluluktur ve bu süreçte kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Toplantı, katılımcı kurum temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dile getirmesiyle sona erdi. - BİLECİK