Haberler

Bilecik'te bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi

Bilecik'te bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağımlılıkla mücadele amacıyla kurumlar araya geldi. Kaymakam Feyza Nur Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, çocuklar ve gençler için önleyici çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu'nda yapıldı. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında; Cumhuriyet Başsavcısı Şeref Can Çelik ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Gölpazarı'nda 2025 yılı içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından sunumlar eşliğinde ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler de masaya yatırıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Özellikle çocuklar ve gençleri korumaya yönelik önleyici çalışmaların artırılması büyük önem taşımaktadır. Denetim, farkındalık ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Bağımlılıkla mücadele, süreklilik gerektiren toplumsal bir sorumluluktur ve bu süreçte kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Toplantı, katılımcı kurum temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dile getirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu