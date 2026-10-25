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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında yangın havuzları toplantısı yapıldı

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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında yangın havuzları toplantısı yapıldı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın havuzları için Kaymakam Onur Titiz başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda havuzların durumu ve eksiklikleri ele alındı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın havuzları için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz, İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Oktay Karcı ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda ilçede bulunan yangın havuzlarının mevcut durumu, ihtiyaç ve eksiklikleri ele alındı. Muhtemel yangınlara karşı alınabilecek tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, yangınla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut imkanların etkin kullanılması konuları görüşüldü.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Yangınlarla mücadelede hazırlıklı olmak ve mevcut imkanlarımızı en etkin şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Yangın havuzlarımızın durumunu değerlendirerek eksiklikleri gidermek ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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