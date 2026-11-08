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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, 5 köyde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, 5 köyde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kaymakamı Onur Titiz, Kasımlar, Şahinler, Çengeller, Bayat ve Gökçeler köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde köylerin ihtiyaçları yerinde tespit edildi ve çözüm yolları değerlendirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi kaymakamı Onur Titiz, 5 köyde vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Onur Titiz, Kasımlar, Şahinler, Çengeller, Bayat ve Gökçeler köylerini ziyaret ederek köylerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Köy sakinleriyle bir araya gelen Titiz, vatandaşların karşılaştığı sorunlar, talep ve öneriler hakkında bilgi aldı. Köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen incelemelerde, vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi. Kaymakam Titiz, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok önemli. Karşılaşılan sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm köy sakinlerimize misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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