Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Yenipazar Kaymakamı Uçar'ı Ziyaret Etti

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, kısa süre önce göreve başlayan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç, ziyarette meslektaşı Uçar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, iki kaymakam ilçe çalışmaları ve kamu hizmetleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, nazik ziyareti dolayısıyla Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'a teşekkür etti. - BİLECİK