Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Yenipazar Kaymakamı Uçar'ı Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Yenipazar Kaymakamı Uçar'ı Ziyaret Etti
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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İki kaymakam, ilçe çalışmaları ve kamu hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, kısa süre önce göreve başlayan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç, ziyarette meslektaşı Uçar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, iki kaymakam ilçe çalışmaları ve kamu hizmetleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, nazik ziyareti dolayısıyla Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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