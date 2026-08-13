Pelitözü Gölpark'ta Ördek Yavruları Yine Görüntülendi

Bilecik kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta bu yıl yine ördek yavruları görüntülendi.

Gölete bırakılan yaklaşık 5 farklı cins ördek arasında yer alan ördeklerin ikisi, geçtiğimiz sene 4 yavrusuyla birlikte gölette yüzerken görülürken, bu yılda yine yeni yavrularınla görüntülendi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Annesiyle gölette yüzen pekin ördeği yavruları, doğa severler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Ördek ailesi, göleti ziyaret eden vatandaşların kamerasına da renkli görüntüler yansıttı.

Valilikten geçen yıl yaşam alanı müjdesi gelmişti

Bilecik Valiliği geçen yıl ördeklerin sağlıklı şekilde üreyebilmesi için Gölpark'ta özel bir yaşam alanı oluşturulmasının planlandığı bildirmişti. Bu yaşam alanının hala yapılmadığı görülürken, yapılması halinde doğal yaşamın korunması açısından önemli bir katkı sunacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı