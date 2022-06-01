Göle'de yürek ısıtan görüntü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göle'de yürek ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Göle'de yürek ısıtan görüntü

Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yürekleri ısıtan görüntü Göle'de yaşandı. Göle ilçe merkezinde park halindeki aracın altında sıkışan köpeğin acı çektiğini gören vatandaşlar aracı kaldırarak sıkışan köpeği kurtardı. Aracın altında güçlükle çıkabilen köpek gözden kayboldu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Köpek Göle Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title