Gölbaşı'nın su kanallarında temizlik çalışması

Gölbaşı Belediyesi ekipleri Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndan geçen su kanallarında kirliliğin ortadan kaldırılması için temizlik çalışması yaptı.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndan geçen su kanallarında kirliliğin ortadan kaldırılması için temizlik çalışması yaptı.

Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin içinden geçen dere ve kanallarda sonbahar yağmurları öncesi sel ve su baskınlarına karşı başlattığı temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndan geçen kanallarda ortaya çıkan kötü görüntünün yanı sıra çevre sağlığını tehdit eden kirliliğin de ortadan kaldırılması amacıyla temizlik yaptı. Çalışmalarda 'Bobcat' adlı iş makinesi de kullanıldı. Kanallarda biriken çöpler ekipler tarafından alındı.

Daha temiz bir Gölbaşı için gece gündüz çalıştıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Beklenen yağışlar öncesi kanallarımızı çöplerden arındırıyoruz. Bunun yanı sıra kötü koku ve görüntü kirliliğine engellemek için düzenli olarak temizlik çalışmalarımızı sürüyor. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA