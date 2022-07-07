Gölbaşı'ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezindeki mezarlıklarda yabani ot biçme ve çevre düzenleme çalışması devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezindeki mezarlıklarda yabani ot biçme ve çevre düzenleme çalışması devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezindeki mezarlıklarda başlatmış olduğu yabani ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarına ara vermeden hızla sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmesini sağlamak için görev başında olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı Adıyaman Yerel Haberler

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