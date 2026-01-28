Gölbaşı'nda KBB uzmanı Op. Dr. Aslan göreve başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kulak burun ve boğaz uzmanı göreve başladı.

126. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında ataması yapılan Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Can Aslan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Op. Dr. Can Aslan, Gölbaşı ilçesinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Aslan, "Kulak burun ve boğaz alanında modern, bilimsel ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Gölbaşı halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN