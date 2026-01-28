Haberler

Gölbaşı'nda KBB uzmanı Op. Dr. Aslan göreve başladı

Gölbaşı'nda KBB uzmanı Op. Dr. Aslan göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Can Aslan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Modern ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kulak burun ve boğaz uzmanı göreve başladı.

126. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında ataması yapılan Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Can Aslan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Op. Dr. Can Aslan, Gölbaşı ilçesinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Aslan, "Kulak burun ve boğaz alanında modern, bilimsel ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Gölbaşı halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi