Gölbaşı'nda yayla şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda yayla şenliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gölbaşı'nda yayla şenliği düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Meydan köyünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Meydan Köyü Sırıklı Geleneksel Yayla Şenliği' büyük coşkuyla gerçekleşti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Meydan köyünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Meydan Köyü Sırıklı Geleneksel Yayla Şenliği' büyük coşkuyla gerçekleşti.

Köylüler tarafından organize edilen ve bu yıl Sırıklı Yaylasında ikincisi gerçekleştirilen şenliğe Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Oyunlar ve yöresel yarışların düzenlendiği ekinlikte mahalli sanatçılar tarafından söylenen birbirinden güzel türküler ile halaylar çekildi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, etkinliğe katılanların Kurban Bayramını kutlayarak, "Bayramlaşma ve yardımlaşma duygularının yaşandığı bu günlerde bu şenliğin düzenlenmesinni mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise konuşmasında, "Birlik ve beraberliğimiz için, dargınlıkların giderilmesi için bu tür şenliklerin yapılması çok kıymetlidir. Bu etkinliği düzenleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskender Yıldırım Adıyaman Ayrancı Gölbaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title