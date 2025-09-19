Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgar Maddi Hasara Yol Açtı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde hızını artıran rüzgar, birçok çöp konteynerini devirdi. Sokaklarda savrulan konteynerler bazı araçlara çarparak zarar verdi. İlçeye bağlı 7 köyde ise elektrik hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri kesinti yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlar, aniden başlayan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken, ekipler sabah saatlerinden itibaren temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN