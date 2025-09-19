Haberler

Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgar Maddi Hasara Yol Açtı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, sokaklarda çöp konteynerlerinin devrilmesine ve bazı araçların zarar görmesine neden oldu. Ayrıca, elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle 7 köyde elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde hızını artıran rüzgar, birçok çöp konteynerini devirdi. Sokaklarda savrulan konteynerler bazı araçlara çarparak zarar verdi. İlçeye bağlı 7 köyde ise elektrik hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri kesinti yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlar, aniden başlayan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken, ekipler sabah saatlerinden itibaren temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
