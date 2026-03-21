Haberler

Gölbaşı'nda Şehitliklerde Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

Gölbaşı'nda Şehitliklerde Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehitliklerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilirken, kabirlerdeki bayrakların kontrolü ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehitliklerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirilerek şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Kabirler ve şehit aileleri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şehit kabirlerinin çevre düzenlemeleri yapılarak temizlikleri tamamlanırken, kabirlerde bulunan bayrakların kontrolü de sağlandı.

Yapılan ziyaretlerle şehitler anılırken, şehitliklerin daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesi sağlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
