Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı
Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, şehitler için hatim duası gerçekleştirdi. Okul müdürü Abdullah Çaktı, 12 şehit için 12 hatim okunduğunu belirtti ve şehitlerin ruhlarının şad, makamlarının yüce olmasını diledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı.
Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şehitler için hatim duası yapıldı. Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çaktı, "Okulumuz olarak şehitlerimiz için hatim programı icra ettik. 12 şehidimiz için 12 hatim okuduk. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN