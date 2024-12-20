Gölbaşı'nda Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Tarık Buğra Seyhan başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında ilçenin güncel durumu değerlendirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantıda, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Seyhan, kurumların faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için gerekli talimatları verdi. Ayrıca ilçenin mevcut ihtiyaçları, yapılacak projeler ve yaşanan sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN