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Gölbaşı'nda Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı'nda Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. İlçe Özel İdare Ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, 8 köy yolunu ulaşıma açarken, 16 köy ve 1 belde için çalışmalar devam etmekte.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare Ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde kapanan köy yollarını vatandaşların hizmetine tekrar sunmak ve ulaşıma elverişli hale getirmek üzere ekipler tarafından iş makineleriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İlçe merkezinde ve bağlı köylerinde kar kalınlığı yer yer 20-30 santime kadar çıkıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Özellikle dün gece başlayıp sabaha kadar yoğun bir şekilde yağan kar yağışı ile birlikte köy yollarımızda kapanmalar meydana geldi, İlçe Özel İdare Ekiplerimiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerimiz köy yollarımızı ulaşıma açmak üzere yoğun bir çaba göstermektedir. Şuan itibariyle kapanan 8 köyümüzün yolunu ulaşıma açtık, 16 köyümüz ve 1 beldemizde ise çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde kar temizleme çalışmalarımızı tamamlayıp yollarımızı tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunup ulaşıma elverişli hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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