Haberler

Gölbaşı'nda Eğitim Kalitesini Artırmak İçin AR-GE Toplantısı Düzenlendi

Gölbaşı'nda Eğitim Kalitesini Artırmak İçin AR-GE Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen AR-GE toplantısında, 'Yeşil Vatan Projesi' ve 'Kalem Projesi' gibi projeler ele alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürleri ve her okuldan projeden sorumlu öğretmenlerin katılımıyla AR-GE toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun'un da katıldığı toplantı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde verimliliği artırmak ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeyi hedefleyen "Yeşil Vatan Projesi" ile akademik başarı ve sosyal gelişimi desteklemeyi amaçlayan "Kalem Projesi" yer aldı. Projelerin kapsamı, uygulanma süreci ve okullarda yapılacak çalışmalar detaylı biçimde ele alındı.

Programda sunumları Şube Müdürü Mehmet Daloğlu gerçekleştirdi. Katılımcılara projelerin işleyişi, hedefleri ve beklenen kazanımlar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Toplantı, ilçe genelinde eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, karşılıklı görüş alışverişi ve yeni fikirlerin paylaşılmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi

Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş...
Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.