Gölbaşı'nda Eğitim Kalitesini Artırmak İçin AR-GE Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürleri ve her okuldan projeden sorumlu öğretmenlerin katılımıyla AR-GE toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun'un da katıldığı toplantı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde verimliliği artırmak ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeyi hedefleyen "Yeşil Vatan Projesi" ile akademik başarı ve sosyal gelişimi desteklemeyi amaçlayan "Kalem Projesi" yer aldı. Projelerin kapsamı, uygulanma süreci ve okullarda yapılacak çalışmalar detaylı biçimde ele alındı.

Programda sunumları Şube Müdürü Mehmet Daloğlu gerçekleştirdi. Katılımcılara projelerin işleyişi, hedefleri ve beklenen kazanımlar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Toplantı, ilçe genelinde eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, karşılıklı görüş alışverişi ve yeni fikirlerin paylaşılmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN