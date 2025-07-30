Gölbaşı'nda Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığa Yükseltildi

Gölbaşı'nda Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığa Yükseltildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı statüsüne yükseldi. Bu düzenlemeyle adli hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı, alınan karar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı statüsüne yükseltildi.

Adalet Bakanlığı'nın yargı teşkilatını güçlendirme çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle, Gölbaşı ilçesinde adli hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor. Yeni yapılanmayla savcı sayısının artırılması ve farklı alanlarda uzman birimlerin oluşturulması planlanıyor.

Gölbaşı'nın ilk Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Kaan Duran, yaptığı açıklamada, "Bu güzel ilçenin ilk başsavcısı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu dönüşüm sadece bir unvan değişikliği değil, adaletin daha erişilebilir hale gelmesidir. Şeffaf ve adil bir adalet hizmeti için çalışacağız" diye konuştu. Uygulama, ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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