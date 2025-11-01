Gölbaşı'nda Aile Kurumuna Dikkat Çeken Paraşüt Gösterisi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Tabiat Parkı'nda paraşüt gösterisiyle "Ailemiz istikbalimizdir" yazılı pankart açıldı.

Etkinlikte, aile kurumunun önemine dikkat çekilerek toplumun temel yapı taşı olan ailelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen gösteri, hem görsel bir şölen sundu hem de farkındalık oluşturdu. Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerle aile bağlarını kuvvetlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlendi. - ADIYAMAN