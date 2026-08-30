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Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve düzenlenen törenle kutlandı. Programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos zafer bayramı Atatürk anıtına çelenk sunumuyla kutlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve çelenk sunumuyla başladı. Jandarma Astsubay Onur Başkaya günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Programın ardından Kaymakam Kadir Algın tarafından makamda tebrikatlar kabul edildi.

Programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, kurum amirleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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