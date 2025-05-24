Gölbaşı MTAL Öğrencilerinden Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Gölbaşı MTAL Öğrencilerinden Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, depremden etkilenen çocuklar için 'Çocuk Şenliği' düzenleyerek toplumsal sorumluluk bilincini ortaya koydu. Etkinlikler, çocukların gelişimini destekleyen çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etti.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Mehmet Ayrık, Cumhuriyet, Yeşilova, Yukarı Nasırlı ilkokulları ile Nar Çiçeği Anaokulu'nda "Çocuk Şenliği" başlığı altında düzenlenen etkinliklerle, depremden etkilenen çocukların motivasyonunu artırmak ve yaşadıkları olumsuzlukları bir nebze olsun hafifletmek amaçlandı.

Etkinliklerde oyun temelli öğrenme, yüz boyama, müzik, sanat ve hareketli etkinlikler gibi gelişim alanlarını destekleyen birçok faaliyet yer aldı. Bu kapsamda öğrenciler, çocukların duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda kendi mesleki yeterliliklerini uygulama fırsatı buldu.

Proje, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının temel hedefleri olan çocuğun bütüncül gelişimini desteklemek, erken çocukluk dönemine uygun etkinlikler planlayabilmek ve topluma hizmet bilincini geliştirmek ilkeleri doğrultusunda planlandı ve başarıyla uygulandı.

Etkinliklerin ardından okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler, çocukların mutluluğunun en büyük kazanım olduğunu ifade ederek öğrencilere ve rehber öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Gölbaşı MTAL yönetimi ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak benzer projelere devam edileceğini bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sosyal medya devi X'te erişim sorunu! Herkes aynı mesajla karşılaşıyor

Sosyal medya devi X'te erişim sorunu! Herkes aynı mesajla karşılaşıyor
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! İşte ilk kareler
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk müjde
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.