Gölbaşı MTAL Öğrencilerinden Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etti.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Mehmet Ayrık, Cumhuriyet, Yeşilova, Yukarı Nasırlı ilkokulları ile Nar Çiçeği Anaokulu'nda "Çocuk Şenliği" başlığı altında düzenlenen etkinliklerle, depremden etkilenen çocukların motivasyonunu artırmak ve yaşadıkları olumsuzlukları bir nebze olsun hafifletmek amaçlandı.

Etkinliklerde oyun temelli öğrenme, yüz boyama, müzik, sanat ve hareketli etkinlikler gibi gelişim alanlarını destekleyen birçok faaliyet yer aldı. Bu kapsamda öğrenciler, çocukların duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda kendi mesleki yeterliliklerini uygulama fırsatı buldu.

Proje, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının temel hedefleri olan çocuğun bütüncül gelişimini desteklemek, erken çocukluk dönemine uygun etkinlikler planlayabilmek ve topluma hizmet bilincini geliştirmek ilkeleri doğrultusunda planlandı ve başarıyla uygulandı.

Etkinliklerin ardından okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler, çocukların mutluluğunun en büyük kazanım olduğunu ifade ederek öğrencilere ve rehber öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Gölbaşı MTAL yönetimi ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak benzer projelere devam edileceğini bildirdi. - ADIYAMAN