Kaymakam Algın, köy evleri inşaatlarını inceledi

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, yapımı bitme aşamasına gelen köy evlerinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların durumu hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı ve halkın modern yaşam alanlarına kavuşması için gereken titizliği vurguladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı yapımı bitme aşamasına gelen köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı ilçesine bağlı Savran ve Çataltepe köyleri ile Miçolar mezrasında yapımları bitme aşamasına gelen köy evlerinde inceleme ve denetimlerde bulundu. İncelemelerde firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Kadir Algın evlerin yapım süreci, kullanılan malzemeler ve tamamlanma takvimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Köy evlerinin kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edileceği belirtilirken, Kaymakam Algın'da vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

