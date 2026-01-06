Gölbaşı ilçesinde polisler sokak hayvanları için mama bıraktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan don sonrası sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, hayvanların soğuk havada karnını doyurabilmesi için yem ve mama bıraktı. Hayvanların karnını doyuran polisler, bu tür etkinliklere durmadan devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN