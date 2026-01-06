Haberler

Gölbaşı ilçesinde polisler sokak hayvanları için mama bıraktı

Gölbaşı ilçesinde polisler sokak hayvanları için mama bıraktı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde emniyet ekipleri, kar yağışı ve don nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve yem bırakma çalışması başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan don sonrası sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, hayvanların soğuk havada karnını doyurabilmesi için yem ve mama bıraktı. Hayvanların karnını doyuran polisler, bu tür etkinliklere durmadan devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
