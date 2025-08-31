Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 20 Yeni Hekim Kadrosu Açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Devlet hastanesine çeşitli branşlarda 20 hekim kadrosu açıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 124. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 3 uzman hekim ve 17 pratisyen hekim olmak üzere toplam 20 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Yeni kadrolar, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kadroların çeşitli branşlarda açılması, hastanenin hizmet kapasitesini genişletmesi açısından büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, "Sağlık Bakanlığımızın ilçemize gösterdiği bu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Gölbaşı halkının daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılan bu atamalar, ilçemiz adına sevindirici bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte Gölbaşı Devlet hastanesi'nin hem acil hem de poliklinik hizmetlerinde önemli bir rahatlama bekleniyor. - ADIYAMAN