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Gölbaşı Devlet Hastanesi Altyapı Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor

Gölbaşı Devlet Hastanesi Altyapı Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde su, kanalizasyon, doğal gaz ve elektrik altyapı düzenleme çalışmaları devam ediyor. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Engin Çatal, hastalar için kaliteli hizmet sunmak amacıyla altyapı güçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi'nin altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin su, kanalizasyon, doğal gaz ve altyapı düzenleme çalışmaları devam gerçekleştiriliyor.

Hastane altyapı çalışmasına önem verdiklerini belirten Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal, "Hastalarımızın kaliteli bir hizmet alabilmesi için hastanemizin altyapı çalışmaları devam ediyor. Daha modern bir konuma gelmek için ve hasta yakınlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek adına sürekli yeniliklerle güçlendirme çalışması yapıyoruz. Kısa sürede bitirmeyi planladığımız su, kanalizasyon, doğal gaz ve altyapı ile elektrik hattı düzenleme çalışmalarına önem vererek tekrardan düzenleme yapıyoruz. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem sonrası bir ilçenin olmazsa olmazı hastanemizin her daim her alanda hazır olması için altyapı güçlendirme çalışması yapıyoruz. İnşallah daha güzel çalışmalara ile hasta ve hasta yakınlarımıza hizmetle taçlandıracağız. Bu vesileyle emeği geçen hem personellerimize hem de altyapı çalışmasına katkı sunan paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Yerel Haberler Hastane Gölbaşı Sağlık Yerel Yaşam

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