Kapadokya'nın eşsiz balon manzaraları böyle görüntülendi

NEVŞEHİR Her gün yaklaşık 150 tur balonunun havalandığı Kapadokya'da ortaya çıkan eşsiz manzaralar gökyüzünden görüntülendi. Alacakaranlıkta sıcak hava ile doldurulan balonlar adeta bir fener gibi gökyüzünde dans edercesine hareket ediyor.

Türkiye'nin en büyük balon turizminin gerçekleştiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde günler öncesinden özellikle yabancı turistler yerlerini ayırtıyor. Rüzgarın hızının düşük olması ile birlikte seyahat acenteleri küçük hava balonlarını gökyüzüne göndererek son kontrollerini ve balonların hangi bölgeye doğru iniş yapacaklarını hesaplıyor. Balonların içi dev pervaneler ile hava dolduruluyor. Rüzgarın hızı arttığı zaman hava doldurulan balonların son anda iptal olma durumları çok sık karşılaşılabiliyor. Alacakaranlıkta balonların içerisi sıcak hava doldurulurken, adeta bir fener gibi gözükmesi renkli görüntüler oluşturuyor. Uçuşuna izin verilen balonlar daha sonra sıcak hava ile doldurulup gün doğumunda gökyüzüne yükseliyor. Yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünden Kapadokya'yı izleyen turistler unutulmaz anların tadını çıkartıyor. Özellikle Aşıklar vadisinde balonlar kimi zaman vadinin içerisine kadar alçalarak ilerliyor. Balonların yükselip indiği anlarda ise havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler oluşuyor. Yerli ve yabancı birçok fotoğraf sanatçısı ise o anları yakalamak için bölgeye geliyor.